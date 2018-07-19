Охранник, который избил журналиста со словами "х*хли ох**ли", был наказан неизвестными и извинился (видео)

В СМИ появилась информация, что охраннику Островскому сломали ребра и ногу
В Кривом Роге неизвестные избили и заставили извиниться скандального охранника Юрия Островского, который напал на журналиста и назвал его "хохлом". Видео опубликовали на странице сообщества "Команда Константина Усова" в Facebook.
"Ты смотри, бл*, как вы сука, х*хли ох**ли", - сказал он.
"А ты русский?" – спросил журналист.
"Да, я "русский", бл*", - заявил накануне Островский, после чего ударил сотрудника СМИ.
В сообществе сообщили, что Островский хотел убежать в оккупированный Крым, но его успели поймать и заставили извиниться.
"Смотрите, гражданин Островский, который вчера прославил Кривой Рог тезисами о "хохлах", сегодня уже заговорил на государственном языке. Земляки прислали нам интересное видео", - отметили в паблике.
Сообщается, что неизвестные активисты отыскали Юрия Островского, который утром обменял крупную сумму гривен в российские рубли, сел в автомобиль, отправился в адмінкордону с оккупированным Крымом.
"Но там сценарий начал развиваться в неожиданном направлении. Сначала Юрий извинился на камеру перед всеми украинцами за свое недостойное поведение. Потом он довольно резко передумал ехать в Крым и решил вернуться в Кривой Рог, чтобы добросовестно сотрудничать со следствием и нести ответственность за сказанное и сделанное", - подытожили в сообществе.
Скриншот поста (facebook.com/KomandaUsova)
Избитый Островский на украинском языке извинился за свой поступок. На кадрах видно, что изо рта охранника от ударов течет кровь.
Сайт 0564 сообщил, что у Островского сломаны ребра и нога.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту информацию.
Скриншот комментариев (facebook.com/KomandaUsova)
Ранее сообщалось, что Юрий Островский, который напал на журналиста, был уволен.
Герои, погибшие в июне 2018