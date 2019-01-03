Охоронців нічного клубу Мелітополя звинувачують у крадіжці грошей

Колаж РБК-Україна

За останній місяць скарги надійшли від трьох осіб

Відвідувачі нічного клубу "Кориця", який знаходиться в Мелітополі, все частіше стали скаржитися на охоронців. За місяць надійшло три скарги від клієнтів. Про це повідомляє інформаційний портал "РІА Мелітополь".

Скаржаться відвідувачі на те, що охоронці закладу б'ють їх і відбирають гроші. В адміністрації нічного клубу конфлікти не заперечують. Однак і не погоджуються з усім сказаним.

Один з юнаків стверджує, що у нього відібрали портмоне, в якому знаходилися 17 тис. гривень. Заяву писав батько постраждалого, проте кримінальну справу порушити не вдалося.

Адміністрація закладу шокована таким поворотом подій, стверджує, що хлопець пішов від них з портмоне і мобільним телефоном. Це чітко видно на відеозаписІ, якИЙ є в розпорядженні нічного клубу.

Охоронець розповів, що цього хлопця бачив не вперше, оскільки він був постійним клієнтом. Він зайшов у клуб близько 9 години, на годину раніше відкриття і його попросили піти. Тоді він почав, не шкодуючи голосу, гнівно висловлювати своє невдоволення.

Коли в клуб приїхав охоронець, він відразу вивів його на вулицю, не завдаючи ніякої шкоди. Уточнюється, що хлопця неодноразово бачили в стані наркотичного сп'яніння.

Подібні ситуації, за словами адміністрації, відбувалися не один раз. Звинувативши охоронців, клієнти зверталися в поліцію із заявою. Хоча, за словами працівників, їх камери мають незаперечні докази того, що клієнти нахабно брешуть, намагаючись заробити на цьому грошей.

Нагадаємо, що шахраї вкрали 3,5 мільйона у відвідувача київського кафе. Директор компанії, яка займається вивченням громадської думки, прийшов в кафе з сумкою в якій знаходились 100 тисяч доларів і 20 тисяч євро. Поки чоловік пив каву, він потрапив у поле зору кишенькових злодіїв, які вирішили його "обчистити".

Ми писали, що шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч гривень, після чого вона померла під час допиту. Як розповіла потерпіла, пенсіонерка Фаїна Стацюк, інцидент стався у вівторок після обіду. До них у двері подзвонила невідома жінка, представилася соціальним працівником і заявила, що принесла їм соцдопомогу.

Раніше також повідомлялося про те, що в Києві викрадачі авто побилися з патрульними. Один з правоохоронців постраждав. Під час затримання зловмисники спровокували бійку, в результаті якої працівник патрульної поліції отримав тілесні ушкодження.