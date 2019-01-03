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Охранников ночного клуба Мелитополя обвиняют в краже денег

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 17:51
Охранников ночного клуба Мелитополя обвиняют в краже денег
Коллаж РБК-Украина

За последний месяц жалобы поступили от трех человек

Посетители ночного клуба "Корица", который находится в Мелитополе, все чаще стали жаловаться на охранников. За месяц поступило три жалобы от клиентов. Об этом сообщает информационный портал "РИА Мелитополь".

Жалуются посетители на то, что охранники заведения избивают их и отбирают деньги. В администрации ночного клуба конфликты не отрицают. Однако и не соглашаются со всем сказанным.

Один из парней утверждает, что у него отобрали портмоне, в котором находились 17 тыс. гривен. Заявление писал отец пострадавшего, однако уголовное дело возбудить не удалось. 

Администрация заведения шокирована таким поворотом событий, утверждает, что парень ушел от них с портмоне и мобильным телефоном. Это отчетливо видно на видеозаписи, которая имеется в распоряжении ночного клуба. 

Охранник рассказал, что этого парня видел не впервые, поскольку он являлся постоянным клиентом. Он зашел в клуб около 9 часов, на час раньше открытия и его попросили удалиться. Тогда он начал, не жалея голоса, гневно выражать свое недовольство.

Когда в клуб приехал охранник, он сразу вывел его на улицу, не нанося никакого ущерба. Уточняется, что парня неоднократно видели в состоянии наркотического опьянения.

Подобные ситуации, по словам администрации, происходили не один раз. Обвинив охранников, клиенты обращались в полицию с заявлением. Хотя, по словам работников, их камеры имеют неопровержимые доказательства того, что клиенты нагло врут, пытаясь заработать на этом денег.

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Мы писали, что мошенница похитила у пенсионеров 60 тысяч гривен, после чего она умерла во время допроса. Как рассказала потерпевшая, пенсионерка Фаина Стацюк, инцидент произошел во вторник после обеда. К ним в дверь позвонила неизвестная женщина, представилась соцработником и заявила, что принесла им соцпомощь.

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