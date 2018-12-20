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В окупованій Алушті банди чеченців і "депутата" Держдуми РФ влаштували різанину (відео)

STYLERЖиття    20.12.2018 - 18:44
В окупованій Алушті банди чеченців і "депутата" Держдуми РФ влаштували різанину (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

За словами журналіста Івана Верстюка, в Чечні є офіційний постійний представник в окупованому Криму - Іса Хачукаєв

В тимчасово окупованому Криму в Алушті на парковці сталася жорстока бійка із застосуванням холодної зброї між членами чеченської банди і організованої злочинної групи Руслана Бальбека - кримчанина і "депутата" Держдуми РФ. В результаті різанини трьох осіб відправили у реанімацію, повідомив у четвер, 20 грудня, з посиланням на власні джерела журналіст Іван Верстюк на сторінці Facebook.

Також він опублікував відео інциденту.

"До анексованого Росією Криму повернулися бандитські порядки 1990-х. Ворогуючі бригади рекету влаштовують розборки прямо на вулицях кримських міст, на очах у жителів", - пише журналіст.

Зазначається, що бійка сталася увечері 18 грудня.

 

Фото: скріншот facebook.com/ivan.verstyuk

Верстюк повідомив, що на окупованому півострові активізувалися чеченці, які активно беруть участь у кришуванні дрібного підприємництва.

"У Чечні навіть є офіційний постійний представник у Криму - Іса Хачукаєв", - написав він.

Ключовими конкурентами чеченців у кришуванні кримського бізнесу є місцеві кримінально-політичні "еліти", і між ними загострюються відносини.

Відео: facebook.com/ivan.verstyuk

Журналіст зазначив, що бійка між чеченцями і членами банди Бальбека сталася через "борги підприємця таджика, який не розрахувався за фрукти".

Підручні Бальбека захищали таджика, а чеченці - його боржника.

Також Верстюк додав, що ініціатором розборок був "депутат" Алуштинської міськради Тимур Кримбариєв, який є братом Руслана Бальбека.

"Хачукаєв, представник Чечні, особисто попереджав Бальбека телефоном, що справа не має дійти до крові. Однак бажання сісти бодай на мізерний грошовий потік стиснутої тіньової економіки Криму змусив Бальбека йти на ризик протистояння з чеченськими бандами", - йдеться у публікації.

В окупованій Алушті банди чеченців і &quot;депутата&quot; Держдуми РФ влаштували різанину (відео)В окупованій Алушті банди чеченців і &quot;депутата&quot; Держдуми РФ влаштували різанину (відео)Скрін: facebook.com/ivan.verstyuk

Як повідомлялося раніше, в мережі вже неодноразово з'являлася інформація з скаргами жителів окупованого Криму на те, що після анексії півострова РФ живеться не так вже і добре.

Також ми писали про те, що в Антарктиді на російській науковій станції "Беллінсгаузен" стався інцидент - інженер в ході сварки зі зварником наніс йому удар ножем в груди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві в жовтні 40 людей влаштували бійку з поножовщиною.

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