В оккупированной Алуште банды чеченцев и "депутата" Госдумы РФ устроили поножовщину (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

По словам журналиста Ивана Верстюка, в Чечне есть официальный постоянный представитель в оккупированном Крыму - Иса Хачукаев

Во временно оккупированном Крыму в Алуште на парковке произошла жестокая драка с применением холодного оружия между членами чеченской банды и организованной преступной группы Руслана Бальбека - крымчанина и "депутата" Госдумы РФ. В результате поножовщины трех человек отправили в реанимацию, сообщил в четверг, 20 декабря, со ссылкой на собственные источники журналист Иван Верстюк на странице в Facebook.

Также он опубликовал видео инцидента.

"В аннексированный Россией Крым вернулись бандитские порядки 1990-х. Враждующие бригады рэкета устраивают разборки прямо на улицах крымских городов, на глазах у жителей", - пишет журналист.

Отмечается, что драка произошла вечером 18 декабря.

Фото: скриншот facebook.com/ivan.verstyuk

Верстюк сообщил, что на оккупированном полуострове активизировались чеченцы, которые активно участвуют в крышевании мелкого предпринимательства.

"В Чечне даже есть официальный постоянный представитель в Крыму - Иса Хачукаев", - написал он.

Ключевыми конкурентами чеченцев в крышевании крымского бизнеса являются местные уголовно-политические "элиты", и между ними обостряются отношения.

Видео: facebook.com/ivan.verstyuk

Журналист указал, что драка между чеченцами и членами банды Бальбека произошла из-за "долгов предпринимателя таджика, который не рассчитался за фрукты".

Подручные Бальбека защищали таджика, а чеченцы - его должника.

Также Верстюк добавил, что инициатором разборок был "депутат" Алуштинского горсовета Тимур Кримбариев, который является братом Руслана Бальбека.

"Хачукаев, представитель Чечни, лично предупреждал Бальбека по телефону, что дело не должно дойти до крови. Однако желание сесть хоть на мизерный денежный поток сжатой теневой экономики Крыма заставил Бальбека идти на риск противостояния с чеченскими бандами", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/ivan.verstyuk

Как сообщалось ранее, в сети уже неоднократно появлялась информация с жалобами жителей оккупированного Крыма на то, что после аннексии полуострова РФ живется не так уж и хорошо.

Также мы писали о том, что в Антарктиде на российской научной станции "Беллинсгаузен" произошел инцидент - инженер в ходе ссоры со сварщиком нанес ему удар ножом в грудь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве в октябре 40 человек устроили драку с поножовщиной.

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Видео: РБК-Украина