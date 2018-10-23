В Антарктиде на российской научной станции произошла поножовщина

Фото: коллаж РБК-Украина

Теперь на российской станции осталось 12 человек

В Антарктиде на российской научной станции "Беллинсгаузен" произошел инцидент - инженер в ходе ссоры со сварщиком нанес ему удар ножом в грудь. 52-летнего пострадавшего госпитализировали в Южную Америку в Чили, сообщают росСМИ.

Отмечается, что нападавший был задержан и отправлен в РФ. 22 октября ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Добавим, что суд подозревает 54-летнего инженера в покушении на убийство.

Конфликт произошел в столовой станции 9 октября, его причиной стали неприязненные отношения между сотрудниками научной станции.

По словам начальника российской антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Александра Клепикова, состояние пострадавшего стабильное.

Теперь на российской станции осталось 12 человек.

Как сообщалось ранее, Национальный антарктический научный центр Минобразования Украины объявил конкурс для всех желающих на год отправиться работать в Антарктику. Документы для участия в экспедиции принимаются до 30 ноября.

Ранее мы писали о том, что в марте в Антарктиде прошла успешная спасательная операция, в ходе которой был госпитализирован украинский полярник, биолог 23-й Украинской Антарктической Экспедиции.

Напомним, что недавно в Антарктиде ученые случайно зафиксировали новое удивительное явление, связанное с ледниками. Во время исследований огромного шельфового ледника "Росса" 34 сверхчувствительных датчика записали "песню" ледника.

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Видео: РБК-Украина