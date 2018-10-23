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В Антарктиді на російській науковій станції сталася різанина

STYLERПодії    23.10.2018 - 17:52
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Тепер на російській станції залишилося 12 людей

В Антарктиді на російській науковій станції "Беллінсгаузен" стався інцидент - інженер в ході сварки зі зварювальником наніс йому удар ножем у груди. 52-річного потерпілого госпіталізували до Південної Америки в Чилі, повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що нападника було затримано та відправлено до РФ. 22 жовтня йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Додамо, що суд підозрює 54-річного інженера в замаху на убивство.

Конфлікт стався в їдальні станції 9 жовтня, його причиною стали неприязні відносини між співробітниками наукової станції.

За словами начальника російської антарктичної експедиції, заступник директора Арктичного і Антарктичного НДІ Олександра Клепікова, стан потерпілого стабільний.

Тепер на російській станції залишилося 12 людей.

Як повідомлялося раніше, Національний антарктичний науковий центр Мон України оголосив конкурс для всіх бажаючих на рік відправитися працювати до Антарктики. Документи для участі в експедиції приймаються до 30 листопада.

Раніше ми писали про те, що в березні в Антарктиді пройшла успішна рятувальна операція, в ході якої був госпіталізований український полярник, біолог 23-ї Української Антарктичної Експедиції.

Нагадаємо, що нещодавно в Антарктиді вчені випадково зафіксували нове дивовижне явище, пов'язане з льодовиками. Під час досліджень величезного шельфового льодовика "Росса" 34 надчутливих датчика записали "пісню" льодовика.

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Відео: РБК-Україна

 

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