"Оксфордський словник" назвав слово 2018 року

Відео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

"Оксфордський словник" назвав словом 2018 прикметник "токсичний" (toxic). Про це Oxford Dictionaries 14 листопада повідомив на своєму YouTube-каналі.

Автори словника зазначають, що слово toxic, яке є синонімом poisonous ("отруйний"), вперше з'явилося в англійській мові в середині 17 століття. Цей термін запозичений з латинського toxicus ("отруєний", "просочений отрутою").

Скріншот відео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

Укладачі "Оксфордського словника" відзначили, що кількість переглядів цього слова на oxforddictionaries.com зросла на 45%. Крім того, за останній рік слово використовували в ряді контекстів, як у буквальному, так і метафоричному сенсі.

Редактори зазначають, що це слово могло стати більш поширеним у зв'язку з отруєнням у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичним газом.

Нагадаємо, стало відомо, як в Україні орудують психологи-аферисти, які виманюють у наївних громадян особисту інформацію для власної користі. Дівчині прийшло запрошення пройти "оксфордський тест", за результатами якого мали визначити її професійні якості.

Ми писали, що засновник фонду "Іша" Садхгуру вперше відвідав Україну і розповів про майбутнє релігії і сенс життя.

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