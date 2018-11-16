ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Оксфордський словник" назвав слово 2018 року

STYLERЖиття    16.11.2018 - 08:15

Відео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

"Оксфордський словник" назвав словом 2018 прикметник "токсичний" (toxic). Про це Oxford Dictionaries 14 листопада повідомив на своєму YouTube-каналі.

Автори словника зазначають, що слово toxic, яке є синонімом poisonous ("отруйний"), вперше з'явилося в англійській мові в середині 17 століття. Цей термін запозичений з латинського toxicus ("отруєний", "просочений отрутою").

&quot;Оксфордський словник&quot; назвав слово 2018 рокуСкріншот відео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

Укладачі "Оксфордського словника" відзначили, що кількість переглядів цього слова на oxforddictionaries.com зросла на 45%. Крім того, за останній рік слово використовували в ряді контекстів, як у буквальному, так і метафоричному сенсі.

Редактори зазначають, що це слово могло стати більш поширеним у зв'язку з отруєнням у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичним газом.

Нагадаємо, стало відомо, як в Україні орудують психологи-аферисти, які виманюють у наївних громадян особисту інформацію для власної користі. Дівчині прийшло запрошення пройти "оксфордський тест", за результатами якого мали визначити її професійні якості.

Ми писали, що засновник фонду "Іша" Садхгуру вперше відвідав Україну і розповів про майбутнє релігії і сенс життя.

Відео: Депутати сплять

Новини України Оксфорд
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся