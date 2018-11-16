"Оксфордский словарь" назвал слово 2018 года

Видео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

"Оксфордский словарь" назвал словом 2018 прилагательное "токсический" (toxic). Об этом Oxford Dictionaries 14 ноября сообщил на своем YouTube-канале.

Авторы словаря отмечают, что слово toxic, которое является синонимом poisonous ("ядовитый"), впервые появилось в английском языке в середине 17 века. Этот термин заимствован из латинского toxicus ("отравлен", "пропитан ядом").

Скриншот відео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

Составители "Оксфордского словаря" отметили, что количество просмотров этого слова на oxforddictionaries.com выросла на 45%. Кроме того, за последний год слово использовали в ряде контекстов, как в буквальном, так и метафорическом смысле.

Редакторы отмечают, что это слово могло стать более распространенным в связи с отравлением в Британии бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом.

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