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"Оксфордский словарь" назвал слово 2018 года

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 08:15

Видео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

"Оксфордский словарь" назвал словом 2018 прилагательное "токсический" (toxic). Об этом Oxford Dictionaries 14 ноября сообщил на своем YouTube-канале.

Авторы словаря отмечают, что слово toxic, которое является синонимом poisonous ("ядовитый"), впервые появилось в английском языке в середине 17 века. Этот термин заимствован из латинского toxicus ("отравлен", "пропитан ядом").

&quot;Оксфордский словарь&quot; назвал слово 2018 годаСкриншот відео: (YouTube/Oxford Dictionaries)

Составители "Оксфордского словаря" отметили, что количество просмотров этого слова на oxforddictionaries.com выросла на 45%. Кроме того, за последний год слово использовали в ряде контекстов, как в буквальном, так и метафорическом смысле.

Редакторы отмечают, что это слово могло стать более распространенным в связи с отравлением в Британии бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом.

Напомним, стало известно, как в Украине орудуют психологи-аферисты, которые выманивают у наивных граждан личную информацию для собственной пользы. Девушке пришло приглашение пройти "оксфордский тест", по результатам которого должы были опредилить ее профессиональные качества. 

Мы писали, что основатель фонда "Иша" Садхгуру впервые посетил Украину и рассказал о будущем религии и смысле жизни.

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