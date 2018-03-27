"Він холодний був": миколаївський "коп" розповів про порятунок немовляти, якого матір викинула в річку

Дитину доставили в лікарню стані клінічної смерті

У Миколаєві поліцейський врятував дев'ятимісячного немовляти, якого п'яна мати кинула в річку Інгул. Зараз дитина перебуває в реанімації, повідомляє ТСН.

Правоохоронців викликали очевидці події. "Копи" разом з рятувальниками човнової станції знайшли дитину, яку вже віднесло течією.

Патрульний почув по спецлінії, що жінка кинула з 20-метрового моста немовля і кинувся шукати дитину.

"Я побачив комбінезон синього кольору, і видно було, що це дитина", - розповідає інспектор патрульної поліції Андрій Білоус.

Під міст зайшов рятувальний катер.

"Я почав кричати" дитина у воді ", підсвітив їм те місце", - говорить поліцейський Андрій.

"Миттєво - ми швидко підскочили. Тіло пливло горілиць на спині, підібрали і відразу тут же на березі віддали працівникові поліції. Єдине, що я встиг - комбінезон зірвати, тому що він холодний був", - розповідає матрос-рятувальник Сергій Ковтунов.

Саме комбінезон врятував дитину, оскільки роздувся і тримав її на плаву.

Відео: Дитину врятували з холодної води (tsn.ua)

У холодній воді малюк пробув майже 15 хвилин. Карета швидкої допомоги вже чекала на набережній. До лікарні малюка доставили в стані клінічної смерті.

"Дитина поступила в стані клінічної смерті після утоплення і з переохолодженням. Температура тіла дитини була 33 градуси. Завдяки лікарям дитина була виведена з цього стану", - повідомив заступник головного лікаря Миколаївської обласної дитячої лікарні Олег Бабин.

Патрульний, який допоміг дитині, до кінця не знав, чи вижив малюк.

"Зайшов мій командир і сказав, що дитині запустили серце. Я хвилини дві не міг писати. Значить, не даремно ми це все робимо, не дарма працюємо. Дай Бог, щоб дитина залишилася живою", - ділиться Білоус.

Врятований Павлик знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані. Його матір затримали. За словами жінки, вона посварилася з батьком дитини, який зараз в тюрмі, тому викинула сина з моста. Однак потім вона заявила, що впустила малюка випадково.

"Помутніння в голові, я розумію, винна, я не пам'ятаю, як на мосту виявилася", - говорить жінка.

Горе-матері 43 роки. Вона приїхала до Миколаєва з Луганська, де залишилося двоє її дорослих дітей.

У Миколаєві ніде не працювала і пиячила.

"В її крові було виявлено більше двох проміле. Родичі затриманої жінки кажуть, що вона і раніше висловлювала наміри щось зробити з дитиною", - повідомляє прес-секретар ГУ НП в Миколаївській області Інна Парфьонова.

Жінці за замах на вбивство сина загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Миколаєві горе-матір викинула з моста свого дев'ятимісячного малюка.

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