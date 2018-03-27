"Он холодный был": николаевский "коп" рассказал о спасении младенца, которого мать бросила в реку

Ребенка доставили в больницу состоянии клинической смерти

В Николаеве полицейский спас девятимесячного младенца, которого пьяная мать бросила в реку Ингул. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщает ТСН.

Правоохранителей вызвали очевидцы происшествия. "Копы" вместе со спасателями лодочной станции нашли ребенка, которого уже отнесло течением.

Патрульный услышал по спецлинии, что женщина бросила с 20-метрового моста младенца и бросился искать ребенка.

"Я увидел комбинезон синего цвета, и видно было, что это ребенок", - рассказывает инспектор патрульной полиции Андрей Белоус.

Под мост зашел спасательный катер.

"Я начал кричать "ребенок в воде", подсветил им то место", - говорит полицейский Андрей.

"Мгновенно - мы быстро подскочили. Тело плыло лицом вверх на спине, подобрали и сразу тут же на берегу отдали работнику полиции. Единственное, что я успел - комбинезон сорвать, потому что он холодный был", - рассказывает матрос-спасатель Сергей Ковтунов.

Именно комбинезон спас ребенка, поскольку раздулся и держал его на плаву.

Видео: Ребенка спасли из холодной воды (tsn.ua)

В холодной воде малыш пробыл почти 15 минут. Карета скорой помощи уже ждала на набережной. В больницу малыша доставили в состоянии клинической смерти.

"Ребенок поступил в состоянии клинической смерти после утопления и с переохлаждением. Температура тела ребенка была 33 градуса. Благодаря врачам ребенок был выведен из этого состояния", - сообщил заместитель главного врача Николаевской областной детской больницы Олег Бабин.

Патрульный, который помог ребенку, до конца не знал, выжил ли малыш.

"Зашел мой командир и сказал, что ребенку запустили сердце. Я минуты две не мог писать. Значит, не зря мы это все делаем, не зря работаем. Дай Бог, чтобы ребенок остался жив", - делится Белоус.

Спасенный Павлик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его мать задержали. По словам женщины, она поругалась с отцом ребенка, который сейчас в тюрьме, потому выбросила сына с моста. Однако потом она заявила, что уронила малыша случайно.

"Помутнение в голове, я понимаю, виновата, я не помню, как на мосту оказалась", - говорит женщина.

Горе-матери 43 года. Она приехала в Николаев из Луганска, где осталось двое ее взрослых детей.

В Николаеве нигде не работала и пьянствовала.

"В ее крови было обнаружено более двух промилле. Родственники задержанной женщины говорят, что она и ранее высказывала намерения что-то сделать с ребенком", - сообщает пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Инна Парфенова.

Женщине за покушение на убийство сына грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Николаеве горе-мать выкинула с моста своего девятимесячного малыша.

Видео: Хайп такси #11 ваше отношение к Национальной полиции (video.rbc.ua)