"Він міг знати свого вбивцю": відомий письменник висунув свою версію вбивства Бабченко

За словами журналіста, Аркадій б навряд відкрив двері незнайомій людині

Відомий письменник і журналіст Сергій Лойко висунув свою версію вбивства журналіста Аркадія Бабченко, якого 29 травня застрелили в Києві. На думку Лойко, вбитий журналіст міг знати кілера особисто, раз відкрив йому двері, написав він у себе на Facebook-сторінці.

"На фотографії, (яку, вибачте, не можу опублікувати) Аркадій лежить на підлозі в передпокої, без ознак життя, з кульовими пораненнями в спині. Те, що це передпокій, ясно з лінолеуму, освітлення та взуття на підлозі. Аркадій лежить спиною до дверей. У правому куті видно двері", - написав Лойко.

Він висунув три версії події.

"1) Аркадій зайшов до квартири, закрив двері, і через двері йому стріляли в спину, що навряд чи. 2) Аркадій зайшов у квартиру, не встиг закрити двері і йому вистрілили в спину. Що навряд чи, тому що ми відразу закриваємо двері повертаючись до неї боком або спиною. Тоді б він лежав на підлозі в іншому положенні. 3) Аркадій або відкрив двері комусь, привітався і повернувшись спиною повів гостя в квартиру, або увійшов в квартиру вже з гостем. У цьому випадку він повинен був знати стрілка особисто. Увечері незнайому людину (навіть, яка представилася газовиком, електриком або водопровідником Аркадій б в квартиру не пустив)", - повідомив журналіст.

При цьому Лойко робить припущення, що Бабченко, вийшовши за хлібом, навряд чи привів би в квартиру незнайому людину, яку зустрів внизу.

Скріншот (facebook.com/sergei.loiko)

Нагадаємо, що народний депутат і журналіст Мустафа Найєм прокоментував загибель Аркадія Бабченко, якого вбили 29 травня. Також Мустафа закликав українців не боятися агресора. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У Києві вбили відомого журналіста Аркадія Бабченко