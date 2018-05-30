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"Он мог знать своего убийцу": известный писатель выдвинул свою версию убийства Бабченко

STYLERLIFE        30.05.2018 - 17:15
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

По словам журналиста, Аркадий бы врядли открыл дверь незнакомому человек

Известный писатель и журналист Сергей Лойко выдвинул свою версию убийства журналиста Аркадия Бабченко, которого 29 мая застрелили в Киеве. По мнению Лойко, убитый журналист мог знать киллера лично, раз открыл ему дверь, написал он у себя на Facebook-странице.

"На фотографии, (которую, извините, не могу опубликовать) Аркадий лежит на полу в прихожей, без признаков жизни, с пулевыми ранениями в спине. То, что это прихожая, ясно по ленолеуму, освещению и обуви на полу. Аркадий лежит спиной к двери. В правом углу видно дверь", - написал Лойко.

Он выдвинул три версии произошедшего.

"1) Аркадий зашел в квартиру, закрыл дверь, и через дверь ему стреляли в спину, что вряд ли. 2) Аркадий зашел в квартиру, не успел закрыть дверь и ему выстрелили в спину. Что вряд ли, потому что мы сразу закрывает дверь поворачиваясь к ней боком или спиной. Тогда бы он лежал на полу в другом положении. 3) Аркадий либо открыл дверь кому-то, поздоровался и повернувшись спиной повел гостя в квартиру, либо вошел в квартиру уже с гостем. В этом случае он должен был знать стрелка лично. Вечером незнакомого человека (даже представившегося газовиком, электриком или водопроводчиком Аркадий бы в квартиру не пустил)", - сообщил журналист.

При этом Лойко делает предположение, что Бабченко, выйдя за хлебом, вряд ли привел бы в квартиру незнакомого человека, которого встретил внизу.

Скриншот (facebook.com/sergei.loiko)

Напомним, что народный депутат и журналист Мустафа Найем прокомментировал гибель Аркадия Бабченко, которого убили 29 мая. Также Мустафа призвал украинцев не бояться агрессора. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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