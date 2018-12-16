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"Він погано закінчить": Охлобистіна висміяли за істерику через Томос

STYLERЖиття    16.12.2018 - 15:35
"Він погано закінчить": Охлобистіна висміяли за істерику через Томос
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Українці були просто розгнівані

Скандальний російський актор Іван Охлобистін, який відзначився "любов'ю" до донецьких терористів, істерично висловився про створення української помісної православної церкви. Про це повідомив блогер "Фашик Донецький" на своїй сторінці в Twitter.

"У Охлобистіна теж перд*к горить. Супер", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що Охлобистін говорить про те, що українці нібито ще "повернуться" до Росії. Однак користувачі мережі поспішили розповісти, де насправді знаходиться місце актора.

&quot;Він погано закінчить&quot;: Охлобистіна висміяли за істерику через Томос

Скріншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

"Він погано закінчить", - сказав користувач Архип Райнашович.

"Що згорить, те не згниє", - підкреслив юзер Аликаб Мугабли.

"Який треш. Ось це руський світ в голові", - уточнив користувач Garry Fil.

"Це чудово. Скрін і зберігати. Щоб потім було що пред'явити", - сказав користувач Ольгерд Хрюнде.

&quot;Він погано закінчить&quot;: Охлобистіна висміяли за істерику через Томос

Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви.

Зазначимо, Порошенко оголосив про створення об'єднаної української церкви, предстоятелем якої обрано Епіфанія

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