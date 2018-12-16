"Он плохо закончит": Охлобыстина высмеяли за истерику из-за Томоса

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинцы были просто в гневе

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, который отметился "любовью" к донецким террористам, истерически высказался о создании украинской поместной православной церкви. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"У Охлобыстина тоже перд*к горит. Супер", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что Охлобыстин говорит о том, что украинцы якобы еще "вернутся" к России. Однако пользователи сети поспешили рассказать, где на самом деле находится место актера.

Скриншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

"Он плохо закончит", - сказал пользователь Архип Райнашович.

"Что сгорит, то не сгниет", - подчеркнул юзер Аликаб Мугабли.

"Какой трэш. Вот это русский мир в голове", - уточнил пользователь Garry Fil.

"Это прекрасно. Скринить и сохранять. Чтобы потом было, что предъявлять", - сказал пользователь Ольгерд Хрюнде.

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви.

Отметим, сегодня Порошенко объявил о создании объединенной украинской церкви, предстоятелем которой избран Епифаний