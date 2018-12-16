ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Он плохо закончит": Охлобыстина высмеяли за истерику из-за Томоса

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 15:35
"Он плохо закончит": Охлобыстина высмеяли за истерику из-за Томоса
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинцы были просто в гневе

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, который отметился "любовью" к донецким террористам, истерически высказался о создании украинской поместной православной церкви. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"У Охлобыстина тоже перд*к горит. Супер", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что Охлобыстин говорит о том, что украинцы якобы еще "вернутся" к России. Однако пользователи сети поспешили рассказать, где на самом деле находится место актера.

&quot;Он плохо закончит&quot;: Охлобыстина высмеяли за истерику из-за Томоса

Скриншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

"Он плохо закончит", - сказал пользователь Архип Райнашович.

"Что сгорит, то не сгниет", - подчеркнул юзер Аликаб Мугабли.

"Какой трэш. Вот это русский мир в голове", - уточнил пользователь Garry Fil.

"Это прекрасно. Скринить и сохранять. Чтобы потом было, что предъявлять", - сказал пользователь Ольгерд Хрюнде.

&quot;Он плохо закончит&quot;: Охлобыстина высмеяли за истерику из-за Томоса

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви

Отметим, сегодня Порошенко объявил о создании объединенной украинской церкви, предстоятелем которой избран Епифаний

В США поздравили Украину с созданием единой церкви Епифаний: биография и интересные факты о главе украинской церкви
Новости Украины Украинская церковьИван ОхлобыстинОбъединительный собор
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь