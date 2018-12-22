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"Він практично осліп": здоров'я в'язня Путіна різко погіршився

STYLERЖиття    22.12.2018 - 11:45
"Він практично осліп": здоров'я в'язня Путіна різко погіршився
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

В'язень Кремля почав погано орієнтуватися і що-небудь запам'ятовувати

Українцю Павлу Грибу, якого захопили і незаконно утримують в Російській Федерації, стало дуже погано бачити і щось запам'ятовувати. Про це заявила його адвокат Марина Дубровіна, передає "Главком".

"Його зір значно погіршився, він практично осліп. Він часто просто не здатний прочитати документи, які я йому передаю, навіть обличчя людей йому важко розгледіти", - сказала вона.

Також, за словами жінки, Гриб почав погано орієнтуватися і "заробив" проблеми з пам'яттю.

"Навіть дуже прості речі треба йому пояснювати по кілька разів. Таке враження, що у нього взагалі нічого не відкладається в пам'яті. Не знаю, що на це впливає, можливо, всьому виною сильне нервове напруження. Я не медик, щоб ставити діагноз, але навіть за зовнішніми ознаками видно, що стан Павла погіршується", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у політв'язня Павла Гриба погіршився стан здоров'я

До речі, політв'язень Гриб на суді РФ відкинув висунуті проти нього звинувачення. Він також додав, що під час слідства були допущені критичні помилки.

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