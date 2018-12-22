"Он практически ослеп": здоровье узника Путина резко ухудшилось

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Узник Кремля начал плохо ориентироваться и что-либо запоминать

Украинцу Павлу Грибу, которого захватили и незаконно удерживают в Российской Федерации, стало очень плохо видеть и что-либо запоминать. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина, передает "Главком".

"Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть", - сказала она.

Также, по словам женщины, Гриб начал плохо ориентироваться и "заработал" проблемы с памятью.

"Даже очень простые вещи надо ему объяснять по несколько раз. Такое впечатление, что у него вообще ничего не откладывается в памяти. Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается", - подчеркнула она.

Напомним, у политзаключенного Павла Гриба ухудшилось состояние здоровья

Кстати, политзаключенный Гриб на суде в РФ отверг выдвинутые против него обвинения. Он также добавил, что во время следствия были допущены критические ошибки.