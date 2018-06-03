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"Небезпечні танці": у Києві підлітки влаштували дискотеку на козирку балкона

STYLERLIFE        03.06.2018 - 18:20
Кадр з відео (YouTube/Natali Cr)
Кадр з відео (YouTube/Natali Cr)

Перехожі зняли на відео танці і викликали поліцію

У Дніпровському районі столиці підлітки влаштували небезпечні танці на козирку балкона. Про це повідомляє видання Vgorode.

У Дніпровському районі Києва підлітки вилізли на козирок балкона і влаштували там танці. Відомо, що балкон знаходиться на 10 поверсі багатоповерхового будинку.

Відео танців зняли очевидці події. Вони повідомили, що помітили підлітків на козирку балкона 10-го поверху багатоповерхового будинку по вулиці Райдужній, 61.

Підлітки вилізли через вікно балкону на козирок і почали там танцювати. При цьому вони викрикували нецензурні слова на адресу людей, які проходили поруч. 

Небайдужі очевидці викликали на місце події поліцію і рятувальників. Прибула на місце поліція виявила в квартирі п'ятьох підлітків. Двох з них забрали до поліційної дільниці. Ще трьох представники поліції відпустили після фотофіксації і дачі свідчень.

Відео: Підлітки танцюють на козирку балкона (YouTube/Natali Cr)

Нагадаємо, під Києвом підлітки "розважалися", кидаючи каміння в автомобілі.

Під Києвом п'ять підлітків організували собі дивні "забави". На трасі Київ-Одеса вони жбурляли каміння у вікна проїжджаючих автомобілів. Скла машин були пошкоджені. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Геннадій Мельниченко.

За словами чоловіка, один з керівників Білоцерківського відділу поліції взяв ініціативу особисто з'ясувати обставини, при яких здійснювалися пошкодження транспортних засобів, адже в одному з таких випадків камінь потрапив в лобове скло, пролетів повз салону автомобіля і вилетів в заднє скло, коли в автомобілі перебувало подружжя і двоє малолітніх дітей в автокріслах

Крім того, водії скаржилися не лише на пошкодження автомобілів, але і на те, що така "забава" може коштувати життя, так як це відволікало водія під час руху і могло призвести до виникнення дорожньо-транспортних пригод.

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Відео: video.rbc.ua

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