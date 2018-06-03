"Опасные танцы": в Киеве подростки устроили дискотеку на козырьке балкона

Прохожие сняли на видео танцы и вызвали полицию

В Днепровском районе столицы подростки устроили опасные танцы на козырьке балкона. Об этом сообщает издание Vgorode.

В Днепровском районе Киева подростки вылезли на козырек балкона и устроили там танцы. Известно, что балкон находится на 10 этаже многоэтажного дома.

Видео происшествия сняли очевидцы события. Они сообщили, что заметили подростков на козырьке балкона 10-го этажа многоэтажного дома по улице Радужной, 61.

Подростки вылезли через окно балкона на козырек и начали там танцевать. При этом они выкрикивали нецензурные слова в адрес проходящих мимо людей.

Неравнодушные очевидцы вызвали на место происшествия полицию и спасателей. Прибывшая на место полиция обнаружила в квартире пятерых подростков. Двоих из них забрали в полицейский участок. Еще троих представители полиции отпустили после фотофиксации и дачи показаний.

Видео: Подростки танцуют на козырьке балкона (YouTube/Natali Cr)

Напомним, под Киевом подростки "развлекались", бросая камни в автомобили.

Под Киевом пять подростков организовали себе странные "забавы". На трассе Киев-Одесса они швыряли камни в окна проезжающих автомобилей. Стекла машин были повреждены. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Геннадий Мельниченко.

По словам мужчины, один из руководителей Белоцерковского отдела полиции взял инициативу лично выяснить обстоятельства, при которых осуществлялись повреждения транспортных средств, ведь в одном из таких случаев камень попал в лобовое стекло, пролетел мимо салона автомобиля и вылетел в заднее стекло, когда в автомобиле находились супруги и двое малолетних детей в автокреслах.

Кроме того, водители жаловались не только на повреждения автомобилей, но и на то, что такая "забава" может стоить жизни, так как это отвлекало водителя во время движения и могло привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

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Видео: video.rbc.ua