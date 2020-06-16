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Небезпечний астероїд освітив нічне небо: явище потрапило на відео

STYLERЖиття    16.06.2020 - 09:50
Небезпечний астероїд освітив нічне небо: явище потрапило на відео
В небі помітили астероїд (колаж: РБК-Україна)

В небі помітили яскравий об'єкт, ймовірно, це був астероїд

В нічному небі Західної Австралії помітили дивне явище. Очевидцям вдалося зняти на відео яскраве небесне тіло, що летіло з величезною швидкістю.

Вчені припускають, що це міг бути потенційно небезпечний астероїд 163348 2002 NN4, який пролетів повз землю 6 червня о 06:20 (за київським часом), повідомляє 9news.

Розмір астероїда складає від 254 метрів до 568 метрів. Він знаходився на відстані близько 5,2 млн км від нашої планети - в 13 разів далі, ніж Місяць. І хоча для зіткнення із Землею це занадто далеко, в NASA такі астероїди зараховують до потенційно небезпечних.

За даними NASA, подібні явища цілком нормальні. Наступного разу 2002 NN4 буде десь поруч з Землею в червні 2029 року.

Зазначимо, що за критеріями вчених, астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше ніж 7,5 млн кілометрів відносять до потенційно небезпечних. Річ у тому, що при наступному зближенні з Землею вони можуть нести реальну загрозу. Тому такі об'єкти підлягають ретельному вивченню вчених.

В небі над Австралією помітили яскравий об'єкт (відео: YouTube/Buzz news)

Як ми писали раніше, астрономи зловили потужний радіосигнал з космосу і назвали його джерело.

Також повідомлялося, що вчені створили прилад, який виробляє електричний струм з тіні.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України астероид
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