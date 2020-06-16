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Опасный астероид осветил ночное небо: явление попало на видео

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 09:50
Опасный астероид осветил ночное небо: явление попало на видео
В небе заметили астероид (коллаж: РБК-Украина)

В небе заметили несущийся яркий объект, вероятно, это был астероид

В ночном небе Западной Австралии заметили странное явление. Очевидцам удалось снять на видео светящееся небесное тело, которое летело с огромной скоростью.

Ученые предполагают, что это мог быть потенциально опасный астероид 163348 2002 NN4, который пролетел мимо Земли 6 июня в 06:20 (по киевскому времени), сообщает 9news.

Размер астероида составляет от 254 метров до 568 метров. Он находился на расстоянии около 5,2 млн км от нашей планеты - в 13 раз дальше, чем Луна. И хотя для столкновения с Землей это слишком далеко, в NASA такие астероиды причисляют к потенциально опасным.

По данным NASA, подобные явления вполне нормальны. В следующий раз 2002 NN4 будет где-то рядом с Землей в июне 2029 года.

Отметим, что по критериям ученых, астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров относят к потенциально опасным. Дело в том, что при следующем сближении с Землей они могут нести реальную угрозу. Поэтому такие объекты подлежат внимательному изучению ученых.

В небе над Австралией заметили яркий объект (видео: YouTube/Buzz news)

Как мы писали ранее, астрономы поймали мощный радиосигнал из космоса и назвали его источник.

Также сообщалось, что ученые создали прибор, который вырабатывает электрический ток из тени.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины астероид
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