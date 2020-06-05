Опасный астероид приближается к Земле: ученые назвали дату

К Земле приближается опасный астероид (Фото: pixabay.com)

В NASA рассказали об особенностях потенциально опасного астероида класса Атен

Астрономы заявляют, что к Земле приближается опасный астероид. Он пролетит в орбите земли уже на этой неделе.

Исследователи Национального управления по аэронавтике и изучению космического пространства США (NASA) сообщили, что в субботу, 6 июня, астероид класса Атен, максимально приблизится к Земле. Астероид оценен как потенциально опасный. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

Как сообщают астрономы, размер этого астероида составляет 250-570 м, приблизительно - размер футбольного поля. Его открыли еще в 2002 году и присвоили номер 163348 (202 NN4). По данным агентства NASA, его траектория пересекает орбиту Земли.

Астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние в субботу, 6 июня, около 6 часов утра.

"NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше, чем Empire State Building. По данным NASA, астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле уже в эту субботу, 6 июня. Его размер оценивается между 250 и 750 м. Небесное тело должно пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в около 5,2 млн км. Скорость его составляет 5,2 км/сек", - сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что этот астероид вращается во время своего полета. В следующий раз этот астероид приблизится к Земле в 2029 году. В предыдущий раз исследователи зафиксировали его приближение к Земле 28 августа 2016 года.

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Автор: Анна Шиканова