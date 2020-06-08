Вчені створили прилад, який виробляє електричний струм із тіні

Вчені створили прилад, що виробляє енергію з тіні (фото: pixabay.com)

Вчені заявили про створення приладу SEG, який виробляє електроенергію з допомогою тіні і світла

Вчені заявили про те, що створили пристрій, який може генерувати електрику за допомогою тіней. Таких результатів, схожих швидше на сюжет з науково-фантастичного фільму, вдалося досягти дослідникам з Сінгапуру.

Так, вчені з Національного університету Сінгапуру похвалилися приладом, під назвою Генератор енергії з ефектом тіні (Shadow-Effect Energy Generator, SEG), пише Science Alert.

Обладнання для виробництва електрики використовує контраст з тіні і світла. Прототип зроблений з низки тонких смуг золотої плівки на кремнієвій пластині, яку помістили поверх гнучкої пластикової основи.

Вчені говорять, що таким чином в майбутньому зможуть вирішити проблему виробництва відновлюваної сонячної енергії, де тінь є проблемою. Тут же вона фактично використовується для вироблення електроенергії. Хоча технологія виробляє не дуже багато енергії, її можна використовувати в невеликих пристроях, наприклад, у мобільних телефонах.

"Контраст в освітленні індукує різницю напруги між тіньовим та освітленими ділянками, що приводить до електричного струму. Ця нова концепція збору енергії з тіней безпрецедентна", - говорить учений Тан Су Чінг з Національного університету Сінгапуру (NUS).

Прототип генератора енергії з ефектом тіні SEG (фото: sciencealert.com)

Коли SEG повністю знаходиться в тіні або повністю у світлі (коли напруги на смугах всі однакові), він виробляє дуже мало електрики або взагалі нічого. А при переміщенні тіней і світла пристрій стає вдвічі ефективніше сонячних елементів живлення.

Команда вчених продемонструвала, що з тінями, приміром, від хмар або гілок дерев, пристрій здатний генерувати достатньо енергії (1,2 В) для запуску цифрового годинника.

Вчені планують працювати над поліпшенням унікального прототипу. Вже зараз SEG може виконувати функції датчика - реєструвати тіні, що проходять над ним, щоб записувати рух об'єктів, які проходять повз. Це може мати різні застосування, наприклад, у пристроях "розумний будинок" або навіть використовуватися для датчиків з автономним живленням.

Попереду ще багато роботи - тепер дослідники хочуть спробувати знизити вартість своєї SEG, можливо, замінивши золоту плівку іншим матеріалом. Він також може бути адаптований для носіння в подальшому.

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Автор: Светлана Мащенко