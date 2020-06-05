Небезпечний астероїд наближається до Землі: вчені назвали дату

Астрономи заявляють, що до Землі наближається небезпечний астероїд. Він пролетить в орбіті землі вже на цьому тижні.

Дослідники Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) повідомили, що в суботу, 6 червня, астероїд класу Атен, максимально наблизиться до Землі. Астероїд оцінений як потенційно небезпечний. Про це повідомляє Space Reference з посиланням на дані американського космічного агентства NASA.

Як повідомляють астрономи, розмір астероїда складає 250-570 м, приблизно - розмір футбольного поля. Його відкрили ще у 2002 році та присвоїли номер 163348 (202 NN4). За даними агентства NASA, його траєкторія перетинає орбіту Землі.

Астероїд наблизиться до Землі на мінімальну відстань в суботу, 6 червня, близько 6 години ранку.

"NASA стежить за величезним астероїдом, який за розміром може бути більше, ніж Empire State Building. За даними NASA, астероїд 163348 (2002 NN4) наблизиться до Землі вже в цю суботу, 6 червня. Його розмір оцінюється між 250 і 750 м. Небесне тіло має пролетіти повз нашої планети на відстані близько 5,2 млн км. Швидкість його становить 5,2 км/сек", - сказано в повідомленні.

Крім того, відомо, що цей астероїд обертається під час свого польоту. Наступного разу цей астероїд наблизиться до Землі у 2029 році. У попередній раз дослідники зафіксували його наближення до Землі 28 серпня 2016 року.

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