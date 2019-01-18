Пухлина в 31 кілограм: у Києві лікарі видалили найбільше новоутворення

Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Зараз мешканка Борисполя Тетяна повністю відновилася після операції

За словами докторів, півтора роки тому вони видалили найбільше новоутворення, від якого в Україні вдалося позбавити пацієнтку. Про це повідомляють "Факти".

Проблеми зі здоров'ям у Тетяни почалися майже десять років тому, коли у неї з'явилося невелике утворення в черевній порожнині. Але вона звернулася за допомогою не відразу.

Спочатку їй здавалося, що можна обійтися і без хірургічного втручання. Потім у родині були проблеми зі здоров'ям чоловіка, і потрібно було допомогти дочці, яка тільки закінчила школу.

"Тепер розумію, що на себе роками не звертала уваги, а живіт ріс, і коли це стало дуже помітно, вже просто боялася йти до лікарів", — розповіла Тетяна.

Вона також розповіла про те, що було кілька спроб проконсультуватися у столичних фахівців. Але ніхто з них не давав позитивних прогнозів. Тому лягати під ніж жінка не наважувалася.

Але минав час і живіт жінки також зростав. Вона намагалася приховувати його одягом, але все одно це в неї не дуже виходило. Тетяні також довелося піти зі своєї роботи завідуючої дитячим садом.

Після цього, дочка Тетяни відвела її до Клініки Спіженко, де після обстеження відразу ж призначили операцію.

Онкогінеколог Ліна Гирагосова зазначила, що в своїй практиці вона ніколи не стикалася з такими величезними пухлинами. За її словами, відкладати операцію було вже неможливо. Пухлина так розрослася, що становила третину ваги тіла Тетяни. Крім того, новоутворення тиснуло на сусідні органи і заважало їх роботі.

Операція, яка тривала всього півтори години, пройшла добре.

"Ми прибрали пухлину вагою 31 кілограм. За моїми даними, це найбільше новоутворення, від якого в Україні вдалося позбавити пацієнтку", - зазначила фахівець.

Тетяна розповіла, що після операції стала почувати себе краще і їй не довелося навіть сидіти на дієті. Вона також розповіла про те, що в останні роки їла дуже маленькими порціями через те, що пухлина підпирала шлунок і їжі у нього входило мало. Крім того, вона також пила потроху. Сечовий міхур був здавлений. А після операції всі органи стали на своє місце і з'явився апетит.

Тетяна розповіді, що повернулася на роботу в дитячий сад, а також ще захопилася нетрадиційною медициною і хоче допомагати людям відновлювати здоров'я.

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