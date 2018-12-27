"Все село в слезах": в Хмельницкой области УПЦ МП угрожает перешедшим в ПЦУ

Фото: коллаж РБК-Украина

Митрополит Антоний (Махота) призвал СМИ отреагировать на скандал

В Хмельницкой области в селе Доброгорща верующие стали получать угрозы от местного руководства УПЦ Московского патриархата после решения о переходе под юрисдикцию Православной церкви Украины. Об этом в четверг, 27 декабря, рассказал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) в своем Facebook.

Также священнослужитель призвал прессу и соответствующие органы отреагировать на ситуацию и помочь общине.

Митрополит Антоний сообщил, что благочинный РПЦ Хмельницкого района грубо шантажирует телефонными звонками перешедшим к ПЦУ парафиян, и "все село в слезах".

"С его слов, озвученных верующими, в это воскресенье с "группой" поддержки приедет служить мессу и покажет всем... "и самостоятельную Украину, и самостоятельную Церковь, и кузькину мать заодно!", - говорится в публикации.

Также митрополит отметил, что селяне просят открытой поддержки и видеофиксации СМИ "этого "хрущевского" процесса".

Скрин: facebook.com/anthony.makhota

В комментариях к сообщению митрополита Антония пользователи сети призывают обратиться к правоохранительным органам для обеспечения порядка. Кроме того, указывается важность публичности и освещения этих событий:

"Обратитесь в СБУ";

"Надо обращаться в МВД, чтобы они обеспечили порядок";

"Ха! А кого там поддерживает "патриотический" местный нардеп?";

"Публичность не помешает. Прежде всего сами верующие пусть защищают свой выбор. И обращаются в департамент религий всеукраинский и местный";

"Это только начало... В Почаев под видом монахов завезли переодетых боевиков ФСБ..."

Скриншот комментариев: facebook.com/anthony.makhota

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря, вступил в силу закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

Также мы писали о том, что патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания единой автокефальной поместной церкви.

Напомним, в интернете появилась карта, отображающая перешедшие под юрисдикцию ПЦУ общины УПЦ МП.

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Видео: РБК-Украина