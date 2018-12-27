"Усе село в сльозах": у Хмельницькій області УПЦ МП погрожує тим, хто перейшли у ПЦУ

Митрополит Антоній (Махота) закликав ЗМІ відреагувати на скандал
У Хмельницькій області у селі Доброгорща віряни почали отримувати погрози від місцевого керівництва УПЦ Московського патріархату після рішення про перехід під юрисдикцію Православної церкви України. Про це в четвер, 27 грудня, розповів митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) у своєму Facebook.
Також священнослужитель закликав пресу і відповідні органи відреагувати на ситуацію і допомогти громаді.
Митрополит Антоній повідомив, що благочинний РПЦ Хмельницького району грубо шантажує телефонними дзвінками парафіянам, які перейшли до ПЦУ, і "все село в сльозах".
"З його слів озвучених вірянами в цю неділю з "групою" підтримки приїде служити Службу Божу і покаже всім і "... і самостійну Україну, і самостійну Церкву , і кузькіну мать заодно!"", - йдеться у публікації.
Також митрополит зазначив, що селяни просять відкритої підтримки і відеофіксації ЗМІ "цього "хрущовського" процесу".
Скрін: facebook.com/anthony.makhota
У коментарях до повідомлення митрополита Антонія користувачі мережі закликають звернутися до правоохоронних органів для забезпечення порядку. Крім того, вказується важливість публічності та висвітлення цих подій:
"Зверніться до СБУ";
"Треба звертатися до МВС, щоб вони забезпечили порядок";
"Ха! А кого там підтримує "патріотичний" місцевий нардеп?";
"Публічність не завадить. Передусім, самі віруючі нехай захищають свій вибір. І звертаються в департамент релігій всеукраїнський і місцевий";
"Це тільки початок... У Почаїв під виглядом монахів завезли переодягнених бойовиків ФСБ..."
Скріншот коментарів: facebook.com/anthony.makhota
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 27 грудня, набув чинності закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися в Російську православну церкву.
Також ми писали про те, що патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення єдиної автокефальної помісної церкви.
Нагадаємо, в інтернеті з'явилася карта, відображає перейшли під юрисдикцію ПЦУ громади УПЦ МП.
Відео: РБК-Україна