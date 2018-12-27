"Усе село в сльозах": у Хмельницькій області УПЦ МП погрожує тим, хто перейшли у ПЦУ

Фото: колаж РБК-Україна

Митрополит Антоній (Махота) закликав ЗМІ відреагувати на скандал

У Хмельницькій області у селі Доброгорща віряни почали отримувати погрози від місцевого керівництва УПЦ Московського патріархату після рішення про перехід під юрисдикцію Православної церкви України. Про це в четвер, 27 грудня, розповів митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) у своєму Facebook.

Також священнослужитель закликав пресу і відповідні органи відреагувати на ситуацію і допомогти громаді.

Митрополит Антоній повідомив, що благочинний РПЦ Хмельницького району грубо шантажує телефонними дзвінками парафіянам, які перейшли до ПЦУ, і "все село в сльозах".

"З його слів озвучених вірянами в цю неділю з "групою" підтримки приїде служити Службу Божу і покаже всім і "... і самостійну Україну, і самостійну Церкву , і кузькіну мать заодно!"", - йдеться у публікації.

Також митрополит зазначив, що селяни просять відкритої підтримки і відеофіксації ЗМІ "цього "хрущовського" процесу".

Скрін: facebook.com/anthony.makhota

У коментарях до повідомлення митрополита Антонія користувачі мережі закликають звернутися до правоохоронних органів для забезпечення порядку. Крім того, вказується важливість публічності та висвітлення цих подій:

"Зверніться до СБУ";

"Треба звертатися до МВС, щоб вони забезпечили порядок";

"Ха! А кого там підтримує "патріотичний" місцевий нардеп?";

"Публічність не завадить. Передусім, самі віруючі нехай захищають свій вибір. І звертаються в департамент релігій всеукраїнський і місцевий";

"Це тільки початок... У Почаїв під виглядом монахів завезли переодягнених бойовиків ФСБ..."

Скріншот коментарів: facebook.com/anthony.makhota

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 27 грудня, набув чинності закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися в Російську православну церкву.

Також ми писали про те, що патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення єдиної автокефальної помісної церкви.

Нагадаємо, в інтернеті з'явилася карта, відображає перейшли під юрисдикцію ПЦУ громади УПЦ МП.

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Відео: РБК-Україна