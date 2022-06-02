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Ці відчуття в животі можуть вказувати на проблеми з печінкою

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Четвер 02 червня 2022 13:34
Ці відчуття в животі можуть вказувати на проблеми з печінкою Хвороби печінки (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Захворювання печінки можуть проявлятися в різних формах і вражати печінку і навколишні її органи безліччю способів. Хоча алкоголь часто пов'язують з початком захворювання печінки, він не є єдиною причиною проблем з цим органом. Тому вкрай важливо бути пильними щодо будь-яких симптомів, коли вони виникають.

Про те, які відчуття в районі живота можуть вказувати на можливі проблеми з печінкою, пише Express.

Існує кілька типів захворювань печінки. Неалкогольна жирова хвороба печінки, алкогольне захворювання печінки, гепатит, гемохроматоз і первинний біліарний цироз; це все стани, що впливають на печінку.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є однією з найбільш поширених. Симптоми НАЖХП можуть відрізнятися, але в основному зосереджені в області живота.

За словами лікарів, якщо печінка доходить до стадії, коли вона пошкоджена, можуть виникнути певні симптоми.

До них відносяться "загальне нездужання і серйозна втома, а також біль або дискомфорт в правій частині живота, прямо під ребрами", - зазначив медичний працівник.

Інші симптоми НАЖХП включають:

  • Незрозуміла втрата ваги
  • Слабкість
  • Жовтяниця
  • Свербляча шкіра
  • Набряк щиколоток, гомілок, ступень або живота.

Важливо відзначити жовтяницю, свербіж шкіри і припухлість, що виникають на більш пізніх стадіях захворювання; НАЖБП рідко проявляється симптомами на ранніх стадіях.

Якщо ви помітили у себе подібні симптоми - найкраще звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали симптоми раку кишечника, які можна сплутати з іншими хворобами.

Крім того, читайте, який алкоголь найшкідливіший для здоров'я.

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