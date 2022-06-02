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Эти ощущения в животе могут указывать на проблемы с печенью

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Четверг 02 июня 2022 13:34
Эти ощущения в животе могут указывать на проблемы с печенью Болезни печени (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Заболевания печени могут проявляться в различных формах и поражать печень и окружающие ее органы множеством способов. Хотя алкоголь часто связывают с началом заболевания печени, он не является единственной причиной проблем с этим органом. Поэтому крайне важно быть бдительными касательно любых симптомов, когда они возникают.

О том, какие ощущения в районе живота могут указывать на возможные проблемы с печенью, пишет Express.

Существует несколько типов заболеваний печени. Неалкогольная жировая болезнь печени, алкогольное заболевание печени, гепатит, гемохроматоз и первичный билиарный цирроз; это все состояния, влияющие на печень.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одной из наиболее распространенных. Симптомы НАЖБП могут различаться, но в основном сосредоточены в области живота.

По словам врачей, если печень доходит до стадии, когда она повреждена, могут возникнуть определенные симптомы.

К ним относятся "общее недомогание и серьезная усталость, а также боль или дискомфорт в правой части живота, прямо под ребрами", - отметил медицинский работник.

Другие симптомы НАЖБП включают:

  • Необъяснимая потеря веса
  • Слабость
  • Желтуха
  • Зудящая кожа
  • Отек лодыжек, голеней, ступней или живота.

Важно отметить желтуху, кожный зуд и припухлость, возникающие на более поздних стадиях заболевания; НАЖБП редко проявляется симптомами на ранних стадиях.

Если вы заметили у себя подобные симптомы - лучше всего обратиться к врачу и пройти обследование.

Напомним, ранее врачи назвали симптомы рака кишечника, которые можно спутать с другими болезнями.

Кроме того, читайте, какой алкоголь самый вредный для здоровья.

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