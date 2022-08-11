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Ці помилки під час використання духовки збільшують рахунок за електроенергію

Як користуватись духовкою, щоб економити гроші (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб зменшити споживання електроенергії, достатньо просто дотримуватись кількох порад. Експерти кажуть, якщо правильно користуватись духовкою на кухні, то можна суттєво зменшити рахунки за комунальні послуги.

Про це пише Sante Plusmag.

Зокрема, важливо, щоб страва була готова до того моменту, коли духовка нагріється до потрібної температури. Все для того, щоб прилад не залишався увімкненим та порожнім надто довго. Коли електричну піч увімкнути на 200°C і вона без потреби залишається порожньою, то витрачається близько 0,2 кВт-год кожні 10 хвилин.

Окрім того, уникайте очищення духовки за допомогою систем самоочищення при високій температурі. Найкраще регулярно мити її вологою губкою або сумішшю води та харчової соди.

Як ще можна заощадити

Використовуйте природне світло

Експерти рекомендують взяти за звичку не вмикати світло вдень, а користуватись природним освітленням.

Вода

Погані змішувачі, які протікають - справжнє лихо і величезна витрата води. Важливо не нехтувати такою проблемою, адже це може заощадити витрати.

Вимкніть прилади, які не використовуєте

Зазвичай люди залишають пристрої постійно підключеними до розеток, незалежно від того, користуються вони ними чи ні. Проте електроенергія в режимі очікування може становити 10% річного споживання електроенергії.

Необхідно систематично вимикати всі електронні пристрої, які не використовуються, зокрема телевізор чи комп’ютер.

Холодильник

Якщо ви не очищаєте холодильник від не потрібних продуктів, то йому доведеться збільшити потужність, щоб охолодити все. Також потрібно, щоб ущільнювачі дверцят холодильника були чистими та щільними, щоб холодне повітря не виходило.

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