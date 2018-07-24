Засновниця Femen покінчила життя самогубством: усі подробиці

Фото: Оксана Шачко (facebook.com/Oxana-Shachko)

Дівчині був 31 рік

Одна з засновниць феміністичного руху Femen Оксана Шачко покінчила життя самогубством у своїй квартирі в Парижі. Їй було 31 рік. Про це повідомили друзі дівчини в Telegram-каналі Paris Burns.

Відомо, що дівчина залишила передсмертну записку, звернену до паризької богеми, з якою Оксана багато спілкувалася останнім часом. Вона написала англійською "Ви всі фейк".

Скріншот фото (instagram.com/oksanashachko)

Як повідомляє подруга дівчини, Оксана намагалася покінчити життя самогубством за останні два роки кілька разів.

"Мені довелося бачитися і спілкуватися з Оксаною в Парижі. Кілька разів вона приходила у наш сквот. Ми намагалися витягувати її на акції, але паризька богема поглинула її. У Оксани було багато виставок, увага преси, багаті друзі. За останні 2 роки вона намагалася покінчити з собою два рази. Третя спроба на жаль, виявилася успішною. Дуже важко. Ксюха, ми ж тебе любимо. Ми весь цей час були поруч, не фейкові, справжні", - написала дівчина.

Скріншот поста (Telegram-канал Paris Burns)

У червні Оксана опублікувала на своїй сторінці в Instagram запис про те, що у неї нема настрою жити.

Скріншот фото (instagram.com/oksanashachko)

Оксана Шачко народилася у Хмельницькому 31 січня 1987 року. Вона була однією з засновниць Femen у квітні 2008 року разом з Ганною Гуцол і Олександрою Шевченко.

Скріншот фото (instagram.com/oksanashachko)

Оксана знімалася в кіно, малювала, захоплювалася релігійною тематикою.

Нагадаємо, молода пара вчинила самогубство за місяць до весілля.

Відео: video.rbc.ua