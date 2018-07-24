Основательница Femen покончила жизнь самоубийством: все подробности

Фото: Оксана Шачко (facebook.com/Oxana-Shachko)

Девушке был 31 год

Одна из основательниц феминистического движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в своей квартире в Париже. Ей было 31 год. Об этом сообщили друзья девушки в Telegram-канале Paris Burns.

Известно, что девушка оставила предсмертную записку, обращенную к парижской богеме, с которой Оксана много общалась в последнее время. Она написала на английском "Вы все фейк".

Скриншот фото (instagram.com/oksanashachko)

Как сообщает подруга девушки, Оксана пыталась покончить жизнь самоубийством за последние два года несколько раз.

"Мне довелось видеться и общаться с Оксаной в Париже. Несколько раз она приходила в наш сквот. Мы пытались вытаскивать её на акции, но парижская богема поглотила её. У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело. Ксюха, мы же тебя любим. Мы всё это время были рядом, не фейковые, настоящие", - написала девушка.

Скриншот поста (Telegram-канал Paris Burns)

В июне Оксана опубликовала на своей странице в Instagram запись о том, что у нее нет настроения жить.

Скриншот фото (instagram.com/oksanashachko)

Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года. Она была одной из основательниц Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.

Скриншот фото (instagram.com/oksanashachko)

Оксана снималась в кино, рисовала, увлекалась религиозной тематикой.

Напомним, молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.

Видео: video.rbc.ua