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Залишився лише скелет: таємничо зникла школярка була знайдена мертвою

STYLERЖиття    27.03.2019 - 13:00
Залишився лише скелет: таємничо зникла школярка була знайдена мертвою
Колаж РБК-Україна

Справа про зникнення 16-річної Діани Хриненко набула несподіваний поворот

16-річна Діана Хриненко, яку довгий час розшукували правоохоронці, була знайдена мертвою. На території Кіровоградської області знайшли скелет людини разом з фрагментами одягу. Передбачається, що останки належать зниклій школярці.

У правоохоронних органах заявили, що на місці було проведено опізнання. Родичі зниклої неповнолітньої опізнали речі дівчинки. Однак остаточне рішення щодо встановлення особи буде тільки після проведення відповідних експертиз.

Залишився лише скелет: таємничо зникла школярка була знайдена мертвою

Фото: Діана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

Нагадаємо, що 24 серпня 2018 року Діана Хриненко пішла святкувати День Незалежності в центр свого села і не повернулася додому. У декількох сотнях метрів від її будинку було знайдено закривавлений телефон, а на дорозі - плями крові.

До речі, в пошуках дівчини брали участь також місцеві активісти, які намагалися привернути увагу до зникнення дитини, щоб правоохоронці посилили пошукові заходи. Люди кілька годин безперервно ходили по зебрі, щоб призупинити рух транспорту.

Ми писали, що у Харкові на Холодній горі 16-річний підліток зарізав 14-річну дівчинку через почуття. Хлопець призначив колишній дівчині зустріч. Між ними виник конфлікт через її нові відносини. У результаті словесної перепалки молодий чоловік розлютився і завдав своїй коханій 10 ударів ножем по різних частинах тіла.

До речі, на Закарпатті у жінку вселилися демони. Голоси в голові наказували їй вбити свою дитину і вирвати їй серце. Підприємниця Оксана має трьох дітей і онука, вона керує невеликим рестораном домашньої кухні. Жінка завжди була зразковою господинею і доброю матір'ю, але останнім часом її почали боятися навіть рідні.

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