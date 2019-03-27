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Остался лишь скелет: таинственно исчезнувшая школьница была найдена мертвой

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 13:00
Остался лишь скелет: таинственно исчезнувшая школьница была найдена мертвой
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Дело о пропаже 16-летней Дианы Хриненко приобрело неожиданный поворот

16-летняя Диана Хриненко, которую долгое время разыскивали правоохранители, была найдена мертвой. На территории Кировоградской области нашли скелет человека вместе с фрагментами одежды. Предполагается, что останки принадлежат пропавшей школьнице.

В правоохранительных органах заявили, на месте было проведено опознание. Родственники пропавшей несовершеннолетней узнали вещи девочки. Однако окончательное решение по установлению личности будет только после проведения соответствующих экспертиз.

Остался лишь скелет: таинственно исчезнувшая школьница была найдена мертвойФото: Диана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

Напомним, что 24 августа 2018 года Диана Хриненко пошла отмечать День Независимости в центр своего села и не вернулась домой. В нескольких сотнях метpов от ее дома был найден окровавленный телефон, а на дороге - пятна крови.

Кстати, в поисках девушки участвовали также местные активисты, которые пытались привлечь внимание к пропаже ребенка, чтобы правоохранители усилили поисковые мероприятия. Люди несколько часов беспрерывно ходили по зебре, чтобы приостановить движение транспорта. 

Мы писали, что в Харькове на Холодной горе 16-летний подросток зарезал 14-летнюю девочку из-за неразделенных чувств. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее новых отношений. В результате словесной перепалки молодой человек вышел из себя и нанес своей возлюбленной 10 ударов ножом по различным частям тела. 

К слову, на Закарпатье в женщину вселились демоны. Голоса в голове приказывали ей убить своего ребенка и вырвать ему сердце. Предпринимательница Оксана имеет троих детей и внука, она управляет небольшим рестораном домашней кухни. Женщина всегда была примерной хозяйкой и хорошей матерью, но в последнее время ее начали боятся даже родные.

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