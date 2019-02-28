Хотела вырвать сердце Богданчику: на Закарпатье в женщину вселились демоны

Следствие ведут экстрасенсы - на Закарпатье в женщину вселились демоны (коллаж РБК-Украина)

Женщина постоянно слышала голоса - демоны подталкивали ее к страшному преступлению

41-летняя жительница Мукачево Закарпатской области последние 11 лет страдает от демонов, которые постоянно ее преследуют. Женщина слышит голоса, которые приказывают ей убить детей. Экстрасенсы из программы "Следствие ведут экстрасенсы" провели собственное расследование.

Предпринимательница Оксана имеет троих детей и внука, она управляет небольшим рестораном домашней кухни "Веронія". Женщина всегда была примерной хозяйкой и хорошей матерью.

Но в последнее время Оксану боятся ее родные: она вдруг начинает плакать, кричать и становится сама не своя. Темная сила не покидает тело женщины ни на день. Родственники уверены, что нечистая сила пытается убить ее детей ее же руками.

По словам женщины, ей постоянно хочется или отрубить голову младшему сыну, или вырвать сердце Богданчику.

Следствие ведут экстрасенсы - на Закарпатье в женщину вселились демоны (видео: YouTube/Телеканал СТБ)

Еще 11 лет назад Оксана начала слышать посторонние голоса. Врачи обследовали женщину и пришли к выводу, что она здорова. Оксана объездила все церкви и монастыри Закарпатья, однако священники только разводили руками.

Экстрасенсы выяснили, что в Оксане живет очень могущественная потусторонняя сила. Алена Курилова и Ольга Стогнушенко провели обряд изгнания демонов, чтобы помочь женщине справиться с проблемой, которая мучает ее на протяжении последнего десятилетия.

Они выяснили, что к горю Оксаны причастна женщина, связанная с церковью. А во дворе женщины они нашли закопанным два креста, которые осквернили черным ритуалом. Выяснилось, что к ритуалу причастна ведьма-веретница, бабушка Оксаны, Анна, которая таким способом пыталась защитить Оксану. А кресты, закопанные во дворе, были сняты с покойников.

А к черной магии, примененной к Оксане, причастна Магда, местная ворожка, теща брата покойного мужа Оксаны, которая хотела завладеть бизнесом женщины.

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