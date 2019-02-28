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30 лет мать держала дочь в плену: как сейчас живет женщина (видео)

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 17:41
30 лет мать держала дочь в плену: как сейчас живет женщина (видео)
Коллаж: РБК-Украина

Женщина и сейчас оставалась бы дома, если бы не умерла ее мать

Мать Виолетты Марчуковой 30 лет не выпускала дочь из собственного дома. Таким образом, мать хотела уберечь своего ребенка от "жестокого мира". Об этом говорится в сюжете телеканал "Тернополь 1".

В данный момент Виолетте уже 52 года, и она проживает в областном гериатрическом пансионате в Петриках. Здесь она чувствует себя своей и нашла новых друзей.

Когда женщину доставили в пансионат, то она была совсем немощной и весила всего лишь 23 килограмма. При этом у нее была значительная гипертрофия мышц. По словам врача, она не могла даже поднять ложку.

В пансионате ее выходили: массажи и различные процедуры дали свои результаты.

Видео: YouTube/Т1 Новини

Стоить отметить, что дома взаперти женщина пробыла до смерти своей матери. Соседи заметили, что ее мать уже несколько дней не выходила из квартиры и это им показалось странным. Поэтому люди и вызвали полицию.

Правоохранители нашли мать мертвую на кухне, она лежала на табуретках, а когда зашли в комнату, то увидели Виолетту.

Соседи даже не знали, что Виолетта проживает вместе с матерью. Виолетта неохотно рассказывает о своей матери и говорит, что ее мать погибла автокатастрофе, а женщина с которой она проживала, была родственницей. При этом в свою квартиру она не хочет возвращаться.

За последние пять лет она научилась ходить, есть и общаться с другими людьми. А недавно начала красить волосы и ногти.

Напомним, что под Тернополем неожиданно скончался девятилетний мальчик. Медики так и не смогли ему помочь.

Ранее сообщалось, что львовских врачей накажут за смерть несовершеннолетнего пациента, который умер из-за неправильного диагноза.

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