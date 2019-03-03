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Безответная любовь: в Харькове подросток зверски убил 14-летнюю девочку

STYLERПроисшествия    03.03.2019 - 12:25
Безответная любовь: в Харькове подросток зверски убил 14-летнюю девочку
Подросток зарезал 14-летнюю девочку в Харькове (коллаж РБК-Украина)

В Харькове на Холодной горе подросток зарезал 14-летнюю девочку из-за неразделенных чувств

Подросток зарезал 14-летнюю девочку из-за неразделенной любви. 16-летний парень в Харькове на Холодной горе лишил жизни бывшую возлюбленную. Инцидент произошел на ул. Набережной около 18 часов 2 марта, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Информация о том, что было найдено тело девушки, поступила от прохожих около 19:03. Сотрудники Холодногорского отдела полиции установили на теле 14-летней харьковчанки многочисленные ножевые ранения. После проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 16-летнего парня, причастного к совершению преступления.

В полиции выяснили, что между преступником и погибшей ранее были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее новых отношений. В результате словесной перепалки молодой человек вышел из себя и нанес своей возлюбленной 10 ударов ножом по различным частям тела. После совершенного он забрал телефон потерпевшей и оставил ее на дороге. На момент поимки 16-летний преступник скрывался у товарища дома.

Следственным комитетом открыто уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве неадекватная мать убила и выбросила новорожденного в лесополосе.

Ранее мы писали, что из-за неразделенной любви подросток убил свою 16-летнюю бывшую любовь. Девушке сломали шею и голову втоптали в землю.

До этого мы рассказывали новые детали зверского убийства под Винницей. Жертве сломали ноги и закопали заживо.

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