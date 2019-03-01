Сломали ноги и закопали заживо: новые детали зверского убийства под Винницей

Коллаж РБК-Украина

Нелюди переломали мужчине ноги и закопали его живьем

В Липовце Винницкой области двое мужчин жестоко расправились с местным жителем, который давал показания против них на суде. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Сначала мужчину избили в его собственной квартире, а потом вытащили на территорию местного ремзавода. После этого убийцы вырыли яму возле речки Соб, где и закопали свою жертву.

Следствие предполагает, что во время того, как мужчину закапывали, он был еще жив, но находился в бессознательном состоянии из-за болевого шока. Преступники вырыли слишком короткую яму, и чтобы больше не копать просто переломали своей жертве ноги.

Об убийстве полиция узнала от местной жительницы, которая подслушала разговор двух мужчин, которые обсуждали свое жестокое преступление.

Полиция опросила соседей и выяснила, что они слышали крики из квартиры убитого, а после этого его самого не видели. Подозреваемыми оказались ранее судимые люди 20 и 23 лет.

Молодые убийцы сначала придумывали себе алиби, но потом все же сознались в содеянном. Причиной убийства 53-летнего мужчины оказалась давняя вражда. Ранее потерпевший свидетельствовал в суде против одного из преступников, который после выхода из тюрьмы решил отомстить обидчику.

В полиции говорят, что потерпевший и имел жену и детей, но жил отдельно от них.

За умышленное убийство мужчинам грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что мужчину приговорили к 16 года лишения свободы за то, что он жестоко убил свою начальницу и спрятал тело в морозилку.