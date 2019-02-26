ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сломали ноги и закопали: новые детали жуткого убийства под Винницей

STYLERПроисшествия    26.02.2019 - 12:02
Сломали ноги и закопали: новые детали жуткого убийства под Винницей
Убийство в Липовце (фото: vn.npu.gov.ua)

Жестокое убийство в Липовце взбудоражило Украину

В городе Липовец преступники закопали живьем местного жителя, а чтобы тот поместился в яму - ему сломали ноги. 

Как выяснилось, молодые люди, которые ранее уже имели проблемы с законом, пришли домой к 53-летнему мужчине с криминальным прошлым, чтобы выяснить отношения - у преступников была давняя обида на потерпевшего.

Сначала парни избивали мужчину в его же квартире, а потом продолжили издеваться над ним на территории недействующего завода. Когда тот перестал дышать, они оттянули тело в безлюдное место возле речки и закопали.

"Копы" довольно оперативно вышли на след преступников. Один из них тут же  признался в содеянном. По его словам, они с другом били мужчину руками и ногами. А потом решили его похоронить на берегу реки Соб. Но тело туда не помещалось. Поэтому погибшему переломали ноги.

"Экспертиза установит - был ли погибший еще живым, когда его закапывали, или нет", - отметила глава пресс-центра Национальной полиции области Анна Олейник.

Нелюдям "светит" тюремное заключение сроком до 15 лет.

Напомним, недавно убийца семьи в Житомире Василий Подорожный, который жестоко расправился с 21-летней Анжеликой Карпец и ее матерью, рассказал, как и зачем совершил это страшное преступление.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье изверги жестоко расправились с 20-летним парнем.

Она приходит ко мне по ночам: убийца семьи в Житомире рассказал о содеянном Всю ночь поджидал в хлеву: новые детали жуткого убийства семьи в Житомире
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь