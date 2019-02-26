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Она приходит ко мне по ночам: убийца семьи в Житомире рассказал о содеянном

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 07:39
Она приходит ко мне по ночам: убийца семьи в Житомире рассказал о содеянном
Убийство семьи в Житомире - преступник рассказал об убийстве (коллаж: РБК-Украина)

Убийца семьи в Житомире Василий Подорожный говорит, что теперь девушка останется с ним навсегда

Убийца семьи в Житомире 26-летний Василий Подорожный, который 16 февраля расправился с 21-летней Анжеликой Карпец и ее 41-летней матерью Ириной Карпец, рассказал, как и зачем совершил это страшное преступление. Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Ранее выдвигалась версия, что Василий Подорожный забил своих жертв молотком, но, по словам убийцы, он расправился с ними при помощи металлического прута.

Согласно его же показаниям, ночью он скрывался в сарае, расположенном рядом с домом. Когда утром Ирина Карпец зашла в этот сарай, он убил ее металлическим прутом. На крики матери из дома выскочила Анжелика, которую он начал бить этим же прутом. Она забежала в дом, где Подорожный добил девушку. Затем переоделся прямо в доме, сбежал с места преступления и сел на первую электричку.

По словам убийцы, он не планировал убивать мать девушки. Но ему пришлось это сделать, потому что та вошла в сарай, где прятался Подорожный.

"Еще нет результатов экспертизы ДНК - но и собранных доказательств вполне достаточно, чтобы с высокой долей уверенности сказать, что убийца - это все же он", - сказал Вячеслав Печененко.

Она приходит ко мне по ночам: убийца семьи в Житомире рассказал о содеянном

Убийство семьи в Житомире - преступник рассказал об убийстве (Анжелика Карпец, фото: Instagram)

По версии полиции, Подорожный совершал убийства сознательно, поэтому о невменяемости нельзя говорить. Он убил Анжелику, потому что безумно ревновал ее, а узнав, что она уезжает в Чехию на заработки без него, решил покончить с девушкой.

"Он утверждает, что ночью она приходит к нему, и, как он говорит, теперь она останется с ним навсегда", - рассказал начальник ГУНП в Житомирской области.

Как известно, убийцу задержали 22 февраля на окраине областного центра недалеко Соколовского карьера. Он все это время прятался в дачном массиве, периодически проникая в местные дома, когда там никого не было, чтобы разжиться припасами. Подорожного удалось обнаружить, по сигналу мобильного, который он иногда включал.

Василию Подорожному избрана мера пресечения, его будут содержать под стражей без права внесения денежного залога. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство дух или более человек" Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает санкции в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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