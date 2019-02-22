Планировал заранее: что известно о задержанном убийце семьи в Житомире

Убийство семьи в Житомире - подозреваемого задержали (коллаж: РБК-Украина)

Убийца прихватил на место расправы рюкзак со сменными вещами

Василия Подорожного, подозреваемого в жестоком двойном убийстве 21-летней Анжелики и 41-летней Ирины Карпец в Житомире, задержали 22 февраля, в полдень, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

Известно, что Подорожный, подозреваемый в том, что он забил двух женщин молотком 16 февраля, все это время находился в пределах Житомира. Так, накануне ареста, его видели в трех местах.

Известно, что подозреваемого задержали возле своего дома - на улице Каракульной, в Житомире.

Из анонимных источников, сообщает FreshNews, удалось узнать некоторые детали расследования, в частности, что убийца планировал преступление заранее. Когда он направлялся к дому своих жертв, он захватил рюкзак со сменной одеждой.

Убийство семьи в Житомире - подозреваемого задержали (фото: Нацполиция)

Также известно, что камеры видеонаблюдения одного из магазинов в ж/м Марьяновка, где и проживали жертвы, зафиксировали, что молодой человек, очень похожий на Василия, после убийства побежал в сторону "Дубин" (местность в Житомире).

По дороге он выбросил окровавленные вещи в канаве и переоделся. Далее он прятался примерно до 12.00-12.25, а затем вернулся в эту канаву, и забрал их. Затем мужчина пошел в неизвестном направлении.

Василию Подорожному, отец которого, к слову, раньше работал в органах, инкриминируют ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о шокирующих подробностях из жизни предполагаемого убийцы Анжелики и Ирины Карпец.

Также мы сообщали о возможных мотивах убийцы, который страдал от патологической ревности и даже хотел изолировать от общества Анжелику, с которой раньше встречался.