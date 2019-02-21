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Унижал слабых: возможный убийца семьи в Житомире оказался сыном милиционера

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 20:34
Унижал слабых: возможный убийца семьи в Житомире оказался сыном милиционера
Убийство семьи в Житомире - что известно о подозреваемом (коллаж: РБК-Украина)

Знакомые Василия Подорожного рассказали о том, какой он человек

В деле о двойном убийстве семьи в Житомире, в котором погибла мать и дочь, появилась новая информация. Друзья подозреваемого 26-летнего Василия Подорожного рассказали о том, какой он человек и способен ли он, по их мнению, на подобное зверство. Об этом сообщило издание FreshNews.

Напомним, 16 февраля всю Украину поразило известие о зверской расправе над 41-летней Ириной Капец и ее 21-летней дочерью Анжеликой Карпец. Убийца забил жертв молотком и скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция.

Так, по отзывам некоторых друзей Василия, парень из многодетной семьи спокойный и уравновешенный. Он самый "безобидный" из трех братьев и вовсе не склонен к агрессии.

Унижал слабых: возможный убийца семьи в Житомире оказался сыном милиционера

Убийство семьи в Житомире - что известно о подозреваемом (Василий Подорожный, фото: соцсети)

Родственники Василия в шоке, они не верят, что их любимый младший сын способен на такое. Они "закрылись дома" и отказываются общаться с журналистами.

Также известно, что отец Василия, Игорь Подорожный - раньше работал в органах, сейчас уже нет, мама Галина - домохозяйка.

"Вася и мухи не обидит", - говорит о нем знакомая Алена (имя вымышленное, девушка не захотела называть себя).

Девушка предполагает, что убийство могли совершить враги отца Анжелики, Анатолия, который является опасным осужденным преступником, совершившим убийство, по прозвищу "Крест". Сейчас от отбывает наказание в Бердичевском исправительном центре № 108.

Соседка Василия Подорожного рассказывает, что он спокойный и уравновешенный, занимается велоспортом, не пьет и не употребляет наркотики. Хотя и признается, что в детстве был агрессивным.

"Он еще в школе по пару раз в одном классе учился. В детстве то я конечно боялась его - он и камнями бросал в нас. Все выросли, и он как будто исправился, активно в спорт пошел", - рассказывает девушка, живущая по соседству.

Унижал слабых: возможный убийца семьи в Житомире оказался сыном милиционера

Убийство семьи в Житомире - что известно о подозреваемом (коллаж: РБК-Украина)

Однако бывший одноклассник и одногруппник Василия, Андрей Парфенов, рассказывает, что не удивлен тому, что он мог совершить подобное.

По его словам, Подорожный - наглый, хитрый, с завышенной самооценкой, может подставить, "кинуть". Он способен унизить слабых, но боится вступать в трения с более сильным противником.

"На мужика он бы не стал нападать, а на беззащитных девушек - решился. У него отсутствует жалость к людям, при этом животных, котиков всяких, очень любит", - рассказывает человек, хорошо знающий Василия Подорожного.

К слову, 36-летнюю воспитательницу столичного детского сада Екатерину Бабкину, которая в октябре 2018 года утопила собственных детей в озере в Дарницком районе, признали невменяемой и поместили в медучреждение закрытого режима.

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