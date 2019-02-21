Мать утопила собственных детей в озере: появились неожиданные подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

В детском садике бывшие коллеги отзываются о Екатерине Бабкиной положительно

36-летнюю воспитательницу столичного детского сада Екатерину Бабкину, которая в октябре 2018 года утопила собственных детей в озере в Дарницком районе, признали невменяемой и поместили в медучреждение закрытого режима. Как сообщает "Сегодня", она находится на лечении в психбольнице чуть менее недели.

Согласно выводам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления женщина была в невменяемом состоянии, и в итоге действия Бабкиной квалифицированы по п.1 части 2, статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Как выяснилось, в детсаде она работа не просто воспитательницей, а психологом.

Коллеги Бабкиной отзывалются о ней как о прекрасном сотруднике, и ничего подозрительного в ее поведении не замечали. Говорят, что с детьми очень хорошо проводила время.

Напомним, что 28 октября Бабкина, которую ранее бросил муж, зашла со своим 5-летним сыном и 6-летней дочкой в озеро и силой держала их под водой до их гибели. Через сутки она на трассе под Черниговом рассказала бывшему супругу о содеянном.

После жуткого преступления других работников этого детсада заставили пройти осмотр психолога, и выводы были сделаны положительные.

Видео: YouTube / Сегодня

Ранее мы писали о том, что арестованная за убийство двоих детей Екатерина Бабкина за год до ужасного преступления замкнулась в себе и страдала после развода.

4 февраля киевская местная прокуратура завершила досудебное расследование по подозрению Бабкиной в умышленном убийстве детей и направили в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера.

Напомним, Бабкина переехала в Киев из Крыма и самостоятельно растила двоих детей. С отцом детей она развелась, у него уже другая семья. Но мужчина поддерживал бывшую жену и помогал ей финансово.