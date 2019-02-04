Утопила собственных детей в озере: появилась новая информация

Коллаж РБК-Украина

Медики сообщили, в каком состоянии сейчас находится женщина

Киевская местная прокуратура № 2 завершила досудебное расследование по подозрению 36-летней Катерины Бабкиной в умышленном убийстве своих детей и направили в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры города Киева.

В частности, следователи и прокуроры собрали достаточно доказательств, которые указывают на то, что Бабкина совершила преступления и утопила собственных детей, 5-летнего сына и 6-летнюю дочь, в озере на Дарнице. Ее действия квалифицированы по п.1 части 2, статьи 115 УК Украины (Умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Однако в ходатайстве, которое направлено в суд указывается, что на момент совершения преступления Бабкина находилась в невменяемом состоянии и на данный момент продолжает оставаться в таком же состоянии, и поэтому к ней нужно применить принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, которое бы исключило ее опасное поведение.

"Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могла осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности. По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось, и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - сказано в сообщении.

Напомним, трагедия в семье Бабкиных произошла 28 октября 2018 года. В полицию поступило заявление о пропаже 5-летнего Данилы и 6-летней Ани Бабкиных.

Через сутки тела детей обнаружили в озере в Дарницком районе. А их мать задержали на трассе, возле Чернигова в невменяемом состоянии. Почему женщина утопила собственных детей, она объяснить не смогла.

Соседи и близкие знакомые рассказывали, что в течении последних месяцев Бабкина находилась в подавленном состоянии из-за развода с мужем.