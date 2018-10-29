"Была нелюдимой": соседи рассказали о жизни женщины, которая утопила своих детей

Видео: YouTube/Полиция Киева

Соседи Екатерины из Дарницкого района Киева, которая задержана по подозрению в убийстве своих детей, рассказали о том, как жила женщина и какой у нее был характер. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

О женщине отзываются хорошо и сообщают, что кроме некоторой отстраненности и нелюдимости, в ней не было ничего подозрительного.

Она переехала в Киев из Крыма и самостоятельно растила двоих детей. С отцом детей она развелась, у него уже другая семья. Но мужчина поддерживал бывшую жену и помогал ей финансово.

В частности, он оплачивал арендованную квартиру. Дети всегда были аккуратными и ухоженными. Они посещали много различных секций – айкидо, плавание и фигурное катание.

Сама Катерина работала воспитательницей в детском саду. Родители детей рассказали, что она была очень добра к детям, улыбчивая и приветливая.

"Катя работает в нашем детсаду. Ее дети ходили с моими детьми в группы. Она часто у нас на заменах была. Спокойнее воспитателя я не видела! Над сынишкой Даней она просто тряслась! Деточки всегда чистенькие, ухоженные, она сама всегда приветливая и улыбчивая. Произошло что-то страшное", - рассказала одна из мам.

Скриншоты (YouTube/Полиция Киева)

Что толкнуло ее на такой страшный поступок, Екатерина объяснить не может. Она призналась, что хотела также покончить жизнь самоубийством, но не смогла. А о гибели детей твердит, что они утонули. Однако сказала, что "так для них будет лучше".

Знакомые женщины предположили, что возможно у нее был какой-то психологический приступ из-за проблем личного характера.

"К сожалению, в полицию ранее не поступали сообщения о странном поведении женщины ни от бывшего мужа, ни от соседей и коллег. Поэтому сейчас главное задание следователей узнать, что стало причиной убийства двух детей. Во время следствия также будут назначены судовые экспертизы. За убийство детей ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное", - сказал начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Напомним, ранее мы писали о том, что молодая женщина задержана по подозрению в убийстве двух своих несовершеннолетних детей. Предположительно она утопила их в одном из Дарницких озер.

А также мы рассказывали о том, что в Днепропетровской области маньяк убивал женщин молотком.

Видео: РБК-Украина