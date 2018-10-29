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"Була відлюдкуватою": сусіди розповіли про життя жінки, яка втопила своїх дітей

STYLERПодії    29.10.2018 - 14:00

Відео: YouTube/Поліція Києва

Сусіди Катерини з Дарницького району Києва, яка затримана за підозрою у вбивстві своїх дітей, розповіли про те, як жила жінка і який у неї був характер. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Про жінку відгукуються добре і повідомляють, що крім деякої відстороненості і відлюдкувасті, в ній не було нічого підозрілого.

Вона переїхала до Києва з Криму і самостійно ростила двох дітей. З батьком дітей вона розлучилася, у нього вже інша сім'я. Але чоловік підтримував колишню дружину і допомагав їй фінансово.

Зокрема, він оплачував орендовану квартиру. Діти завжди були акуратними і доглянутими. Вони відвідували багато різних секцій – айкідо, плавання і фігурне катання.

Сама Катерина працювала вихователькою в дитячому садку. Батьки дітей розповіли, що вона була дуже добра до дітей, усміхнена і привітна.

"Катя працює у нашому дитсадку. Її діти ходили з моїми дітьми до груп. Вона часто у нас на замінах була. Спокійніше вихователя я не бачила! Над синочком Данею вона просто трусилася! Діточки завжди чистенькі, доглянуті, вона сама завжди привітна й усміхнена. Сталося щось страшне", - розповіла одна з мам.

 

Скріншоти (YouTube/Поліція Києва)

Що штовхнуло її на такий страшний вчинок, Катерина пояснити не може. Вона зізналася, що також хотіла покінчити життя самогубством, але не змогла. А про загибель дітей твердить, що вони потонули. Проте сказала, що "так для них буде краще".

Знайомі жінки припустили, що, можливо, у неї був якийсь психологічний напад через проблеми особистого характеру.

"На жаль, в поліцію раніше не надходили повідомлення про дивну поведінку жінки ні від колишнього чоловіка, ні від сусідів і колег. Тому зараз головне завдання слідчих дізнатися, що стало причиною вбивства двох дітей. Під час слідства також будуть призначені судові експертизи. За вбивство дітей їй загрожує до 15 років в'язниці або довічне", - сказав начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що молода жінка затримана за підозрою у вбивстві двох своїх неповнолітніх дітей. Імовірно вона втопила їх в одному з Дарницьких озер.

А також ми розповідали про те, що у Дніпропетровській області маніяк вбивав жінок молотком.

Відео: РБК-Україна

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