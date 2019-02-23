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Суд вынес первое решение: что светит убийце семьи в Житомире

STYLERЖизнь    23.02.2019 - 08:01
Суд вынес первое решение: что светит убийце семьи в Житомире
Убийство семьи в Житомире - суд избрал меру пресечения (коллаж: РБК-Украина)

Подозреваемого в убийстве задержали в пятницу, 22 февраля

В пятницу, 22 февраля, Королевский районный суд Житомира вынес первое решение - постановление об избрании меры пресечения Василию Подорожному, которого подозревают в двойном убийстве семьи в Житомире. Его будут содержать под стражей без права внесения денежного залога.

Напомним, 16 февраля, около 08:00, 26-летний мужчина подошел ко двору дома, где жила его бывшая девушка 21-летняя Анжелика Карпец. Там у него возник конфликт с матерью девушки 41-летней Ириной Карпец, которой он нанес удары молотком по голове, а затем расправился и с ее дочерью.

Подозреваемого задержали в пятницу, 22 февраля, около его же дома в Житомире. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство дух или более человек" Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает санкции в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что Василий Подорожный планировал это преступление заранее: на место будущего убийства он захватил рюкзак со сменными вещами, а окровавленные вещи после расправы сбросил в ближайшую канаву.

Суд вынес первое решение: что светит убийце семьи в Житомире

Убийство семьи в Житомире - суд избрал меру пресечения (Василий Подорожный, фото: соцсети)

Мы также сообщали, что мужчина страдал патологической ревностью, он даже хотел изолировать свою возлюбленную от общества. А толчком к совершению убийства стали новые отношения Анжелики, которая даже планировала свадьбу со своим возлюбленным Артемом.

Также мы писали о шокирующих подробностях о подозреваемом Василии Подорожном, отец которого ранее работал в органах, а сам парень с детства отличался агрессивным поведением и склонностью к тому, чтобы унижать и обижать слабых.

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