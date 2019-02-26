На Закарпатье изверги жестоко расправились с 20-летним парнем

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Полиция расследует убийство

Убийство 20-летнего парня произошло 25 февраля около 19:00 часов на улице Кооперативная, недалеко от рынка ГИД. Об этом сообщает информационный портал Mukachevo.net.

В Мукачевском районном отделе полиции заявляют, что на месте уже работают правоохранители и эксперты. Погибшим оказался житель города Мукачево, 1998-го года рождения.

По предварительным данным на теле мужчины обнаружили следы насильственной смерти. Украинцев просят оказать при возможности помощь и направить дополнительную информацию по электронному адресу: pravosyddya.info@gmail.com.

За любые сведения, которые помогут следствию установить убийцу и раскрыть это дерзкое преступление, предусмотрено вознаграждение в размере 50 000 гривен. Анонимность гарантируется.

Напомним, убийца семьи в Житомире рассказал о содеянном. По словам злоумышленника, он расправился с семьей при помощи металлического прута.

Мы писали, что в черноморском ночном клубе жестоко избили парня и он впал в кому. Во время драки парня сильно ударили по голове, и при падении он также ударился головой о плитку, после чего потерял сознание.

Ранее на Закарпатье заведующий реанимационного отделения районной больницы потребовал от сына пациентки крупную сумму денег за лечение и нахождение в больнице.