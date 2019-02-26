ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Закарпатье изверги жестоко расправились с 20-летним парнем

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 08:20
На Закарпатье изверги жестоко расправились с 20-летним парнем
Фото: РБК-Украина

Полиция расследует убийство

Убийство 20-летнего парня произошло 25 февраля около 19:00 часов на улице Кооперативная, недалеко от рынка ГИД. Об этом сообщает информационный портал Mukachevo.net.

В Мукачевском районном отделе полиции заявляют, что на месте уже работают правоохранители и эксперты. Погибшим оказался житель города Мукачево, 1998-го года рождения.

По предварительным данным на теле мужчины обнаружили следы насильственной смерти. Украинцев просят оказать при возможности помощь и направить дополнительную информацию по электронному адресу: pravosyddya.info@gmail.com.

За любые сведения, которые помогут следствию установить убийцу и раскрыть это дерзкое преступление, предусмотрено вознаграждение в размере 50 000 гривен. Анонимность гарантируется. 

Напомним, убийца семьи в Житомире рассказал о содеянном. По словам злоумышленника, он расправился с семьей при помощи металлического прута.

Мы писали, что в черноморском ночном клубе жестоко избили парня и он впал в кому. Во время драки парня сильно ударили по голове, и при падении он также ударился головой о плитку, после чего потерял сознание.

Ранее на Закарпатье заведующий реанимационного отделения районной больницы потребовал от сына пациентки крупную сумму денег за лечение и нахождение в больнице

Всю ночь поджидал в хлеву: новые детали жуткого убийства семьи в Житомире Львовских врачей накажут за смерть пациента: все подробности
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь