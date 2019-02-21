Воспользовался ситуацией: врач требовал взятку за пациентку в коме

Коллаж РБК-Украина

Врач пригрозил сыну пациентки, что перестанет ее лечить

Заведующий реанимационного отделения районной больницы потребовал от сына пациентки крупную сумму денег за лечение и нахождение в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникации управления защиты экономики в Закарпатской области.

Заведующий реанимационного отделения воспользовался тем, что женщина впала в кому и нет возможности транспортировать ее в другую больницу. Он потребовал от сына пациентки оплатить ее пребывание в реанимации в течении 6 дней. За каждый день пребывания в отделении и лечение врач потребовал по 50 евро. Кроме того, он пригрозил мужчине, что если вся сумма не будет оплачена, то он переведет женщину, которая пребывает в коме, в другое отделение, в обычную палату.

В среду, 20 февраля, во время передачи денежных средств в размере 300 евро, врач был задержан прямо в кабинете сотрудниками УЗЭ в Закарпатской области и прокуратуры.

Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и отправили в изолятор временного содержания. Позже ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Национальная полиция

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