В черноморском ночном клубе жестоко избили парня: он впал в кому

Фото: коллаж РБК-Украина

Драка в клубе закончилась комой

В ночном клубе избили молодого человека, после чего пострадавший был госпитализирован и вскоре впал в кому. Инцидент произошел в Черноморске в концертно-развлекательном комплексе "Метрополис". Как сообщает ИА "Черноморск - 04868", местный житель находится в реанимационном отделении Одесской областной больницы в поселке Котовского.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали инцидента и что могло послужить причиной конфликта.

Во время драки парня сильно ударили по голове, и при падении он также ударился головой о плитку, после чего потерял сознание.

Фото: Артур Шапиро (04868.com.ua)

После инцидента 24 февраля был задержан подозреваемый. Сообщается, что это одессит, работает в частной охранной фирме.

Как сообщалось ранее, 24 февраля под Киевом в селе Стоянка Киево-Святошинского района на АЗС словесная перепалка между двумя мужчинами из-за разногласия по поводу "советского праздника" переросла в драку и стрельбу.

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Напомним, на Закарпатье заведующий реанимационного отделения районной больницы потребовал от сына пациентки крупную сумму денег за лечение и нахождение в больнице.